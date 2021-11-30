В первый день зимы южноуральцам обещают снег с дождем

Температура воздуха прогреется до +5°C

В первый зимний день в Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру, снег с дождем и штормовой ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, такая погода продержится в регионе несколько дней.

В ночь на 1 декабря в Челябинской области столбики термометров покажут −1, −6°C, в горах — до +3°C. Днем воздух прогреется до +5°C. Облачно с прояснениями, местами снег с дождем, на дорогах гололедица. Возможно отложение мокрого снега на провода. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит −1, −3°C, днем потеплеет до +3°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области продлило экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре и снеге не следует планировать длительные поездки, а передвигаться только на общественном транспорте. В случае если поездку не отменить, следует подготовиться к езде в экстремальных условиях. При возникновении нештатных ситуаций водителям следует обращаться по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 237-88-92.

Ранее в челябинском Гидрометеоцентре ИА «Первое областное» сообщили, что разрушительный циклон «Бенедикт» обойдет Челябинскую область, однако заденет ее своей периферией.