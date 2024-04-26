В первый день нерестового запрета в Челябинской области задержали браконьеров

На реке Ай выловили 7 кг рыбы

«Водитель и пассажиры вели себя подозрительно и сильно нервничали, чем вызвали подозрение у полицейских. Во время досмотра автомобиля в багажном отсеке было обнаружено два мешка с рыболовными сетями и рыба, добытая в период нереста и запрещенная к вылову»,

— сообщают сотрудники полиции Златоуста.