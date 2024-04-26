Ночью, 26 апреля, в Златоусте были задержаны браконьеры с семью килограммами рыбы, которую незаконно выловили в период нереста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
На Кусинском шоссе инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ИЖ 216‑23, в нем находились трое мужчин.
«Водитель и пассажиры вели себя подозрительно и сильно нервничали, чем вызвали подозрение у полицейских. Во время досмотра автомобиля в багажном отсеке было обнаружено два мешка с рыболовными сетями и рыба, добытая в период нереста и запрещенная к вылову», — сообщают сотрудники полиции Златоуста.
Полицейские выяснили, что мужчины выловили ее рыболовными сетями на реке Ай.
Опергруппа полиции «Горный» изъяла лодку, восемь рыболовных сетей и более семи килограммов щуки, чебака, окуня и карася. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.
Напомним, что с 25 апреля в Челябинской области начал действовать нерестовый запрет. Рыбачить во время нерестового запрета можно, но только с берега и на одну удочку.
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