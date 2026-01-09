В первую рабочую неделю в Челябинской области ожидают крепкие морозы

На Крещение температура воздуха обычно заметно снижается

В первую рабочую неделю в Челябинской области ожидают крепкие морозы. Температура воздуха накануне праздника Крещения господня начнет снижаться.

Так, 18 января синоптики «Гисметео» обещают — 19 градусов по Цельсию днем и — 25 градусов по Цельсию ночью.

19 января днем температура воздуха составит — 19 градусов по Цельсию и — 26 градусов по Цельсию ночью.

Крещенские морозы — это сильные морозы во второй половине января, которые, по народным поверьям, наступают накануне праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января.