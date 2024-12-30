В первую неделю января в Челябинской области прогнозируют снегопады и оттепель

Температура может подняться до нуля градусов

Начало нового, 2025 года в Челябинской области выдастся теплым, но снежным и ветреным. На погоду в регионе будет влиять мощный циклон с центром над Баренцевым морем, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Атмосферные фронты принесут снежную погоду: небольшие и умеренные осадки ожидаются с 1 по 3 января, на западном склоне гор до сильных. А 3 января местами с мокрым снегом, так как южными потоками на территорию области распространится теплая воздушная масса. Все это будет сопровождаться ветром и метелями»,— рассказали синоптики.

Что касается температуры воздуха, то она будет выше климатической нормы на 6 — 8 градусов. Днем 3 и 4 января вероятны оттепели с температурой около 0 градусов и даже выше. Но, по словам синоптиков, тепло будет слабо ощущаться из-за сильного ветра.

Согласно долгосрочному прогнозу, опубликованному на популярных погодных сервисах, в Челябинске 31 декабря потеплеет до −2 градусов и пройдет снег. Аналогично в среду, 1 января. В четверг, 2-го, синоптики обещают около −6 градусов и слабый снег, а в пятницу в городе температура воздуха может подняться до плюс двух. В субботу и воскресенье около нуля градусов и слабые осадки.