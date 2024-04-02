В Челябинской области из-за большого количества снега ожидают серьезный весенний паводок. Уровень воды в реках региона во время половодья может превысить норму, на отдельных участках реки Урал он вырастет даже до шести метров. По словам заместителя министра общественной безопасности Валерия Устинова, пик половодья придется на период с 11 по 20 апреля.

«В этом году на большей части территории Челябинской области выпало до 70% больше нормы осадков. Высота снега по области составила от 30 до 85 сантиметров, что выше нормы на 35 сантиметров. Самое большое превышение — в Миньяре. При норме 40 сантиметров там выпало в этом году 85, почти в два раза больше», — рассказал Валерий Устинов.

Заместитель министра общественной безопасности региона отметил, что с 11 по 20 апреля на Южном Урале пройдет ледоход, реки будут очищаться ото льда.

Напомним, что в Челябинской области идет активная подготовка к паводку. Южноуральцев призывают не выходить на весенний лед. На две тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области. Также спасатели показали, как помочь людям, провалившимся под лед.