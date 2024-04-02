В период паводка вода в реке Урал может подняться на 6 метров

Пик половодья в Челябинской области ожидается с 11 по 20 апреля

«В этом году на большей части территории Челябинской области выпало до 70% больше нормы осадков. Высота снега по области составила от 30 до 85 сантиметров, что выше нормы на 35 сантиметров. Самое большое превышение — в Миньяре. При норме 40 сантиметров там выпало в этом году 85, почти в два раза больше»,

— рассказал Валерий Устинов.