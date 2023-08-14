В перинатальном центре Магнитогорска родилось рекордное количество двоен

Одномоментно в клинике находились пять пар двойняшек

С начала года в роддоме магнитогорского Центра материнства и детства родилось 35 двоен. При этом в августе роженицы установили рекорд — единовременно в клинике находилось пять пар двойняшек, сообщает пресс-служба больницы.

Акушерский стационар ЦОМиД уже 40 лет специализируется по ведению преждевременных и многоплодных родов. С начала года здесь родились 35 пар малышей. Причем пять — идентичные близнецы. Это дети одного пола и с одинаковой группой крови. А остальные — двойняшки.

«Мы бьем рекорды, у нас небывалый всплеск рождения двоен. Я и сама мама двойняшек. Поэтому скажу, что женщине не нужно бояться рождения сразу двоих детей. Нужно верить в себя, в своих малышей. Они сильные, они быстро вырастут, все будут вам завидовать, вы забудете о сложностях или будете вспоминать о них с улыбкой — это „двойное счастье“», — говорит заведующая перинатальным центром ЦОМиД Магнитогорска Ольга Максимова.

Около 40% магнитогорских двоен родились в результате вспомогательных технологий. Остальные случаи — чудо наследственности.

«27 июля у меня родились дочки Амиля и Ямиля. Двойни есть и у меня в роду, есть у мужа, мы не удивились. Это были третьи роды, теперь у нас четверо детей», — говорит одна из мам Диля Максютова.

Напомним, что Россия — одна из немногих стран, где процедуру можно пройти бесплатно по полису ОМС.