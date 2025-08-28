В Перинатальном центре Челябинска готовят к выписке тройню торопыжек

За 1,5 месяца врачи научили крошечных девочек дышать и усваивать питание

В челябинском Перинатальном центре выходили тройняшек, которые родились раньше срока и с экстремально малым весом. Сейчас, когда малышки уже окрепли и почти научились дышать самостоятельно, врачи поделились историей любви и профессионализма.

Три девочки решили появиться на свет 5 июля: Хадиджа при рождении весила 950 граммов, Марьям — 990 и только Сакина успела набрать больше килограмма (1250 г).

«С первых минут жизни путь девочек был непростым: 10 дней они провели в реанимации, где врачи оказывали им всю необходимую помощь: проводили искусственную вентиляцию легких и обучали крошечные организмы усваивать питание», — рассказывают в Минздраве.

Теперь, в возрасте полутора месяцев, малышки почти готовы к выписке. Хотя они все еще учатся дышать без дополнительной поддержки и самостоятельно есть из бутылочки, с каждым днем у них получается все лучше.

Врачи подчеркивают: рождение одного недоношенного ребенка — испытание для родителей, а троих — втройне, но родители малышек дружно справляются со всеми задачами.