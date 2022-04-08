В Парковом рабочие повредили дорогу во время укладки тепловых сетей

С приходом тепла на месте укладки труб образовались глубокие рвы

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Строительство тепловой камеры для нового детского сада в челябинском микрорайоне Парковом обернулось для его жителей очередным испытанием. Перекопанная в трех местах улица Мусы Джалиля стала почти непреодолимой для легковых автомобилей, рассказал ИА «Первое областное» один из местных жителей.

По словам собеседника агентства, теплотрассу к детсаду укладывали зимой.



«Выкопали траншеи поперек дороги в трех местах, а потом засыпали их грунтом. Когда потеплело, грунт просел, и теперь проехать там, не шоркаясь днищем, можно только на внедорожнике или грузовике. А если на улице запарковано много машин, то вообще не проехать», — рассказал челябинец.

Житель Паркового подчеркнул, что улица Мусы Джалиля — это один из двух (наряду с улицей Клайна) выездов в город для местных жильцов.

В управляющей компании «Азбука сервиса», которая обслуживает дома микрорайона, «Первому областному» пояснили, что подрядчиком строительства тепловой камеры является ООО «Центр». А непосредственным исполнителем работ — другая организация, «Агродом».

«С этим детсадом у нас одни хлопоты. Как-то во время строительных работ повредили водовод, и два дня нам пришлось подвозить людям воду машинами. Теперь вот тепловая камера. ООО „Центр“ обязалось восстановить нарушенное при ее возведении благоустройство, но только летом. А сегодня обещали подвезти грунт и подсыпать траншеи», — сообщили агентству в управляющей компании.

Получить оперативный комментарий в ООО «Центр» не удалось. «Первое областное» будет следить за ситуацией.