В Парковом‑2 сквер лишился части благоустройства из‑за земельного спора

Площадка появилась возле жилых домов несколько месяцев назад

В челябинском микрорайоне Парковый-2 демонтировали часть сквера, построенного совместно администрацией города и застройщиком этой территории — компанией «АПРИ Флай Плэнинг». Как рассказал ИА «Первое областное» глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, сделать это пришлось из-за спора между застройщиком и третьими лицами — собственниками земельных участков, на которых находилась часть объектов сквера.

Речь идет о двух участках площадью 380 и 396 квадратных метров.

«Эти участки застройщик ранее продал частному собственнику. Приступая к работам по обустройству сквера, он, видимо, надеялся договориться об их обратном выкупе, однако договориться не получилось. По решению суда застройщик за свой счет демонтировал часть беговой дорожки, которая заходила на эти участки. В будущем там, скорее всего, появится торговый павильон», — уточнил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района подчеркнул, что муниципалитет не вкладывал бюджетные средства в обустройство сквера на спорных участках. Более того — формально они вообще не являются частью сквера: застройщик вел там работы на свой страх и риск. Кроме небольшой части беговой дорожки (около 15% от общей протяженности), других объектов там не было.

«Сейчас застройщик за свой счет закольцовывает беговую дорожку по границе муниципальной земли. Дорожка станет немного короче, но это нестрашно. Кроме того, компания обязалась проложить тропинку от сквера до улицы Петра Сумина для удобства жильцов», — добавил Виктор Ереклинцев.

О строительстве сквера на пустыре в районе ул. Петра Сумина ИА «Первое областное» рассказывало осенью прошлого года. Общественное пространство за 12 млн рублей включает в себя беговую дорожку, амфитеатр, детскую игровую площадку, скамейки и озеленение лиственными и хвойными деревьями.