В парке «Таганай» установлен десятилетний рекорд по глубине сугробов

Снега в горах — почти по пояс

В национальном парке «Таганай» в конце февраля выпала двойная норма снега, благодаря чему глубина тамошних сугробов достигла максимальной глубины за последние десять лет — 80 сантиметров. Об этом сегодня, 7 марта, сообщила пресс-служба парка.

Для измерения глубины сугробов на Таганае есть специальный маршрут протяженностью 1000 метров. Замеры делают регулярно на протяжении всей климатической зимы — с 31 октября и до полного схода снежного покрова. Как пояснили в пресс-службе парка, сугробы изучают с научной целью — для сбора сведений о здешней природе.

Как показывают многолетние наблюдения, снег в нацпарке растает еще нескоро. Более того, март в южноуральских горах — самый снежный месяц. Однако сугробы вряд ли станут глубже: испарение и уплотнение снега компенсируют будущие осадки.