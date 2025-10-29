В парке «Притяжение» Магнитогорска к июля 2026 года построят Дворец бракосочетаний

Современное здание с фасадом в виде свадебной фаты откроется ко Дню металлурга в 2026 году

В парке «Притяжение» началось строительство нового Дворца бракосочетаний, пишет «Магнитогорский рабочий» со ссылкой на пресс-службу городского курорта. Здание в современном стиле с элементами неоклассицизма расположится рядом с Амфитеатром.

Фасад здания будет выполнен в оригинальном дизайне: стеклянные поверхности дополнит белоснежная гофрированная лента, символизирующая развевающийся подол свадебного платья. Двухэтажное строение будет окружено парковкой на 140 автомобилей с отдельным подъездом для свадебных кортежей.

«Внутри будет роскошно, но ничего лишнего. В отделке используем натуральные материалы светлых тонов — мрамор, дерево, камень, текстиль высшего качества», — отмечают в «Притяжении».

На первом этаже разместятся вестибюль с фотозоной и зоны для сбора гостей, на втором — торжественные залы и отдельные комнаты для жениха и невесты. Особую атмосферу создадут необычные светильники и классические люстры, а также арт-объект у входа и элегантная арка у лестницы.

Открытие Дворца бракосочетаний запланировано на лето 2026 года. Первые церемонии бракосочетания планируется провести ко Дню металлурга.