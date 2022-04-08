В парке Магнитогорска ко Дню космонавтики установят телескопы

Посмотреть на звезды вооруженным глазом можно будет бесплатно

Ко дню космонавтики в магнитогорском экопарке установят телескопы. Увидеть космос через линзу можно будет вечером 9 и 10 апреля. Оборудование установит местное сообщество астрономов «Реактивная лаборатория».







Массовое наблюдение за космическими телами проходит в городе металлургов не в первый раз. В 2019 году «Реактивная лаборатория» уже проводила такое мероприятие, тогда посмотреть на звезды пришли две тысячи человек..

«Основная идея — сделать астрономию доступной для всех. Не каждый может купить телескоп, а у нас будут стоять разные, от совсем маленьких, до крупных серьезных аппаратов», — рассказывает руководитель общественного проекта «Реактивная лаборатория» Дмитрий Казаков.

Время просмотра не ограничено, а присоединиться любой желающий может бесплатно. Параллельно организаторы проекта расскажут про оборудование для наблюдения за звездами, и про сами звезды.





Смотреть можно будет не только на ночное небо, но и через специальные телескопы увидеть вблизи солнце.

9 апреля телескопы поставят у здания администрации Экопарка, а 10 — у Вечного огня. В оба дня площадки будут работать с 16:00 до 23:00. Организаторы отмечают, что наблюдение состоится только при благоприятных погодных условиях.