В парке Калининского района сделают ледовый городок и поставят елку

Еще одну общественную территорию в Челябинске продолжают благоустраивать по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»

В парке Калининского района Челябинска проходит третий этап благоустройства парка. Монтаж сцены 25 октября проверили врио мэра Алексей Лошкин и глава Калининского района Владимир Шамне.

Реконструкция парка идет уже несколько лет. Создано спортивное ядро: хоккейная коробка с искусственным полем, волейбольно-баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Планируется установка трибун.

В 2024 году проходит реконструкция центральной площади. Реконструируют чашевый фонтан и монтируют сцену, где будет техническое помещение для фонтана. Сцену соберут из металлоконструкций, она будет обшита досками, оборудована освещением.

В конце октября работы идут на фонтане, сцене и трибунах. Срок контракта истек еще в конце августа. Среди причин задержки подрядчики называют корректировку проекта и летние аномальные дожди.





Врио мэра Алексей Лошкин не принял такого ответа подрядчика. Его реакция была: «не перекладывайте на нас свои проблемы». До 15 ноября подрядчик обещал завершить монтаж сцены. Алексей Лошкин собирается проконтролировать результат работы.





Местные жители уже пользуются парком. Дети освоили спортивные и игровые площадки. Люди серебряного возраста трижды в неделю занимаются с тренером на тренажерах. Есть дорожки для прогулок, новые скамейки для задушевных бесед. Парк освещен и полностью находится под видеонаблюдением, его обеспечивают 33 камеры.





В декабре в парке Калининского района сделают ледовый городок и поставят десятиметровую елку, пообещал глава района Владимир Шамне.