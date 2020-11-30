В парке имени Терешковой в Челябинске начали заливать дорожки для катания

Также устанавливаются столбы для нового освещения.

В парке имени Терешковой в Челябинске подходят к финишу работы по новогоднему оформлению. Центральное место в нынешней концепции займет каток, который будет расположен не в классической отдельной коробке, а прямо среди деревьев. Льдом будут покрыты парковые аллеи.

«Лёд в парке Терешковой искусственный, по аллеям уложены специальные трубки, по ним пущен хладагент, ничего не растает, даже если зима в этом году будет теплой и температура поднимется выше ноля», — сообщили в администрации Челябинска.

К слову, ухаживать за будущим катком будут при помощи канадских ледозаливочных комбайнов Olympia, которые были приобретены на средства Челябинского электрометаллургического комбината.

Помимо этого уже полным ходом идёт сборка и утепление домиков для будущего проката коньков и пункта горячего питания — небольшого уютного кафе.

Также порадуют челябинцев и новогодним освещением. В настоящее время для праздничных гирлянд в парке устанавливают новые опоры.

Открытие обновлённого парка имени Терешковой для посетителей запланировано на 6 декабря. Напомним, что новогодние светящиеся фигуры, которые радовали челябинцев в прошлом году, появятся вновь, но уже в других местах. Также праздничное освещение монтируют и вдоль городских дорог.