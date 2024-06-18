В парке имени Пушкина в Кыштыме установят круглогодичное колесо обозрения

Высота аттракциона будет не менее 30 метров, кабинки будут закрытые и отапливаемые

В парке имени А. С. Пушкина в Кыштыме уже в этом году появится новое «чертово колесо». Аттракцион высотой не менее 30 метров будет работать круглый год. Об этом губернатору рассказали в администрации парка в ходе визита Алексея Текслера в городской округ.

Новое колесо обозрения появится на месте старого, отработавшего свой срок. Кабинки на новом аттракционе будут закрыты и снабжены системой отопления и кондиционирования.









Еще одна мечта руководства парка и жителей города — чтобы на Верхне-Кыштымском городском пруду появилась лодочная станция. Глава региона горячо поддержал эту идею, отметив, что сегодняшние технологии позволяют реализовать ее в достаточно короткие сроки.

«Не такая большая проблема, по-моему. Тут не нужны огромные трудозатраты, можно сделать мостки и наслаждаться», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он также добавил, что если позволяют размеры пруда, то вполне можно было бы даже запустить по нему водный трамвайчик.

Также глава региона отметил, что в парке нужно обязательно высадить крупномеры.





Кроме того, Алексей Текслер пообщался в парке с юными отдыхающими. Школьники рассказали, что окончили второй класс, учатся хорошо, и попросились сфотографироваться. Губернатор в просьбе не отказал, а еще пожелал им успехов, сказал, чтобы слушались родителей и учителей.