В память об Анатолии Суркове: ОТВ покажет фильм «Батяня»

Специальный репортаж был снят пять лет назад

Телеканал ОТВ почтит память одного из самых авторитетных людей Челябинской области — многолетнего председателя Совета ветеранов региона, члена Общественной палаты Анатолия Суркова. Сегодня, 16 июля, в эфир выйдет фильм «Батяня», который был снят пять лет назад, к 80-летию Анатолия Петровича.

Специальный репортаж Яны Торминой рассказывает о непубличной стороне жизни ветерана: его семье, отношениях с близкими, письмах, которые он писал своей будущей супруге в юности, и о том, как добивался ее руки и сердца, за что он единственный раз в жизни наказал младшего сына и почему вареную картошку считает вкуснее фуа-гра.

Также в фильме — воспоминания человека-легенды о закулисье августовского путча 1991 года в Челябинске и о том, как он — тогда исполняющий обязанности начальника КГБ по Челябинской области — после государственного переворота сумел погасить народные волнения в регионе.

Смотрите фильм «Батяня» на телеканале ОТВ сегодня в 19:45.

Напомним, Анатолий Сурков скончался на 86-м году жизни 14 июля 2024 года. Прощание с ним пройдет в Челябинске в ДК ЖД в четверг, 18 июля.