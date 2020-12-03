В Озёрске отцу-одиночке подарили детскую кроватку ручной работы

Сотрудник столярного цеха РСУ «Маяк» изготовил мебель специально для этой семьи.

В Озёрске сотрудник столярного цеха РСУ «Маяк» Александр Носков решил порадовать перед Новым годом одну из семей, где отец в одиночку воспитывает маленькую дочь. Его жена погибла несколько лет назад, с тех пор все заботы о ребенке легли на плечи отца. Маленькая Доминика всегда хотела собственную кровать, однако доходы её отца не позволяли купить новую мебель.



«Недавно я решил, что два-три раза в год я буду помогать нуждающимся семьям и дарить что-либо, сделанное мной: кроватки, столики, стулья. Просто порыв души, хочется делать людям приятное. Увлечение это передал мне мой родной дядя, он всю жизнь занимался мебелью, своими руками делал кухонные уголки, столы. Я все детство смотрел на него, учился. Можно сказать, дядя стал моим наставником», — сообщает Александр Носков.

Уже много лет мужчина занимается резьбой по дереву, последние же годы он посвятил изготовлению мебели.

Новую кроватку уже доставили маленькой хозяйке, вместе с отцом они поблагодарили мастера за новогодний подарок.