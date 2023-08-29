В ожидании Голубой Луны: жители Челябинской области увидят самое яркое полнолуние года

Если к тому времени небо расчистится

В ночь с 30 на 31 августа нас ожидает второе за месяц полнолуние, которое еще называют Голубой Луной. Более того, это будет второе за месяц суперлуние. А если вам и этого мало, то нынешнее суперлуние будет самым ярким в этом году. В общем, понятно, что пропустить это явление никак нельзя. А Первое областное информагентство вооружит вас знаниями, которые сделают наблюдение более интересным.

Что за Голубая Луна такая?

Голубой Луной чаще всего называют второе полнолуние в течение одного месяца, хотя изначально термин применялся к третьему полнолунию в сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо трех. Ни в том ни в другом случае с цветом ночного светила название никак не связано. Происходит оно от английского выражения once in a blue Moon, которое эквивалентно русскому «после дождичка в четверг» или «когда рак на горе свистнет». Придумали его не астрономы, а американские фермеры. У них для всех полнолуний были свои названия (например, Постное и Пасхальное). Одно из них, «лишнее», они назвали Голубой Луной.

Случается это явление действительно довольно редко. Последний раз Голубая Луна всходила над горизонтом 31 октября 2020 года. В следующий раз она посетит нас 31 мая 2026 года.

Супер-суперлуние

К суперлуниям мы уже привыкли и благодаря интернету, который из каждого из них раздувает сенсацию, перестали им удивляться. Но! Если два полнолуния за месяц — это редкость, то два суперлуния — редкость исключительная.

Напомним, что суперлунием называют явление, когда в момент максимальной освещенности Солнцем наш естественный спутник находится в ближайшей к нам точке своей орбиты. Происходит такое три-четыре раза в году. В это время лунный диск визуально становится больше и ярче обычного. Впрочем, астрономы утверждают, что заметить эти различия среднему человеку без специальных приборов невозможно. Но самовнушение и давление социума — великая сила. Когда все вокруг восхищаются гигантской и ослепительно яркой луной, трудно самому что-то такое не заметить. Тем более что нынешнее суперлуние будет вдвойне «супер». Спутник в полной фазе будет находиться в рекордных для нынешнего года 357 344 километрах от Земли. Говорят, он будет на 7,2% больше и на 15,7% ярче, чем обычная полная Луна. Проверим?

Это были хорошие новости, а теперь новости погоды. В ближайшие дни синоптики обещают нам дожди, местами до сильных и очень сильных. Посетивший Южный Урал циклон начнет медленно смещаться на восток только 1 сентября. Это не исключает просветлений на небе в ночь Голубой Луны, так что будем надеяться на лучшее.