В Озерске затопило центральную улицу из‑за переполненной ливневки

Проблемный участок коллектора теперь заменят

Сегодня, 26 марта, утро на одной из улиц Озерска началось с потопа. Вода залила проезжую часть и пешеходный переход. Глава города Евгений Щербаков на своей странице во «ВКонтакте» написал, что причиной стал переполненный ливневый резервуар. Завтра работники приступят к замене участка коллектора.



Потоп образовался на проспекте Карла Маркса. Глава Озерска сначала предположил, что там произошел прорыв и нужно будет приступить к ремонту. Но позже он уточнил, что вода течет из переполненного ливневого резервуара.

По его словам, сейчас на месте работает техника и сотрудники коммунального хозяйства.

«Необходимость раскопки отсутствует, так как аварийной ситуации нет. Принимается решение о способе ликвидации разлива», — написал Евгений Щербаков.

В итоге глава принял решение заменить участок коллектора на проспекте Карла Маркса.

«Сегодня при обследовании коммуникаций обнаружилось, что было бы неплохо поменять участок коллектора примерно в том месте, где произошел разлив. Чтобы снизить вероятность дальнейших аварий, поручил заменить участок трубы. К работе специалисты ММПКХ приступят уже завтра, а сегодня сделали переключение от потенциально аварийного участка», — добавил Щербаков.