В Озерске заработала новая станция по очистке питьевой воды

Стоимость реконструкции составила более 617 миллионов рублей

В Озерске состоялся рабочий запуск единственной в Челябинской области системы ультрафильтрации питьевой воды. Работу по модернизации насосно-фильтровальной станции провели в рамках проекта «Чистая вода», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект модернизации насосно-фильтровальной станции (НФС) в Озерске получил финансовую поддержку федерального и областного бюджетов благодаря работе губернатора Алексея Текслера. Средства город получил по специальной экологической программе (СЭП) и проекту «Чистая вода».

Работы начались в 2019 году и проходили в три этапа. Финальный, третий этап реконструкции объекта завершился в конце 2021 года. Появление новой станции позволит полностью решить проблему качества питьевой воды в городе.

«Сейчас вода стала хорошая, чистая, без примесей, озерная зимняя вода почти хрустальная. Я думаю, запуск этой системы порадует всех жителей. Надо сказать, что и на „Маяке“ реализуется ряд экологических программ, все становится чище. Совместными усилиями, с помощью государства, региональной и федеральной власти, мы смогли воплотить в жизнь этот важный проект. Модернизация НФС — это как раз и есть образец аккумулирования всех усилий. К вопросу о трудных временах: нам сейчас необходимо единение, надо вместе работать на достижение одной цели — повышение уровня жизни наших граждан», — отметил гендиректор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Стоимость реконструкции объекта составила более 617 миллионов рублей. Новая система ультрафильтрации позволит полностью исключить негативное влияние сине-зеленых водорослей на подготовку воды и обеспечит потребителей 50 тысячами кубов воды надлежащего качества в сутки.

Напомним, несколько лет назад жители округа столкнулись с проблемой возникновения специфического запаха питьевой воды, который появляется летом во время отмирания сине-зеленых водорослей в озере Иртяш. В воде появляется геосмин, который значительно ухудшает потребительские качества воды несмотря на то, что ее химический состав соответствует всем нормативам.

Шесть территорий Челябинской области заявились на участие в федеральной программе «Чистая вода» (входит в национальный проект «Экология»). Участие в проекте позволит привлечь в регион дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт систем водоснабжения. С каждым годом количество таких заявок от региона растет. За 2019—2020 годы реализованы два проекта, в 2021 году выполнили еще шесть. На 2022 год Челябинская область подала заявку на 8 объектов.