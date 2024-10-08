В Озерске всю ночь устраняли аварию на насосно-фильтровальной станции

Холодную воду дали ближе к пяти утра

В Озерске Челябинской области более 12 часов устраняли аварию на насосно-фильтровальной станции, из-за которой весь город остался без холодной воды. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Гергенрейдер, вся бригада цеха водоподготовки работала до утра, чтобы как можно скорее устранить аварию и вернуть холодную воду в дома.

Неполадки начались после повышения мутности воды в Иртяше. Фильтры на насосно-фильтровальной станции не справились и вышли из строя. Изначально планировалось, что на устранение проблемы уйдет пара часов и отключение воды не потребуется, однако позже стало ясно, что справиться с аварией оперативно и без отключений не получится.

«Неисправность произошла на заборной задвижке одного из насосов из-за нарушения правил проведения регламентных работ. За это будет объявлен выговор начальнику цеха водоподготовки, после чего последует лишение годовой премии. Весь персонал цеха был выведен для устранения аварии»,— рассказал Сергей Гергенрейдер.

Работы завершили только ближе к пяти часам утра 8 октября. Сейчас система заполняется, постепенно вода появится во всех домах.