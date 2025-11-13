В Озерске участнику СВО за один день восстановили утерянный паспорт

Боец получил новый документ, пока был в отпуске

В Озерске сотрудники отдела по вопросам миграции в исключительном порядке помогли участнику СВО восстановить паспорт, утраченный в зоне боевых действий. Документ был выдан в максимально сжатые сроки — всего за день, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Военнослужащий обратился в полицию во время краткосрочного отпуска. Как выяснилось, его паспорт был уничтожен во время пожара в зоне СВО.

«Мы понимали всю важность и особенность ситуации. Для человека, который рискует жизнью, защищая страну, нет ничего важнее уверенности в том, что на родине его ждет поддержка и оперативное решение вопросов», — говорит начальник миграционного отдела капитан полиции Марина Булдакова.

Паспорт восстановили за день.

Между тем 19 ноября в Челябинске пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и их семей.