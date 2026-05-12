В Озерске спасатели вызволили бобра из технического колодца

Животное застряло в сливном коллекторе

Необычная спасательная операция произошла сегодня, 12 мая, в Озерске. Утром на пульт диспетчера пришел такой сигнал: в техническом колодце застрял бобр. Сотрудники поисково-спасательной службы тут же выехали на место.

Животное обнаружили у пруда на бульваре Гайдара, рассказали в администрации Озерска. Бобр пытался залезть в сливной коллектор, но застрял: из трубы торчали задняя часть тела и хвост. Выбраться наружу самостоятельно зверь не мог.

Чтобы освободить лесного гостя из западни, специалисты применили лестницу и спасательный инструмент. Операция прошла успешно — бобра аккуратно извлекли и отправили обратно в привычную среду обитания.