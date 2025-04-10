В Озерске провели спецоперацию по спасению агрессивного бобра

Животное, облюбовавшее место под крыльцом котельной, выпустили в естественную среду обитания

Сотрудники муниципальной службы спасения города Озерска провели необычную операцию по спасению бобра, поселившегося в крайне неудобном месте. Как сообщил мэр города Сергей Гергенрейдер, животное облюбовало территорию под крыльцом газовой котельной, расположенной за спортивным комплексом «Гранит».

По словам мэра, бобр находился в состоянии стресса и вел себя агрессивно. Спасателям пришлось проявить немало сноровки и осторожности, чтобы поймать животное, не причинив ему вреда.

В итоге операция завершилась успешно: бобра поймали и, поместив в специальную клетку, перевезли на берег озера Большая Нанога. Там, как отметил Сергей Гергенрейдер, обитает достаточно большая популяция бобров и животное сможет адаптироваться в своей естественной среде обитания среди сородичей.