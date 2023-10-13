В Озерске совместно с «Росатомом» благоустроили 40 дворов

Работы начались меньше двух месяцев назад

В Озерске по новой программе «Наш дом. Наш двор. Наш город», которую на условиях софинансирования осуществляют администрация ЗАТО и ПО «Маяк», благоустроили уже около 40 придомовых территорий. Об этом сообщили в региональном центре компетенций по вопросам городской среды Челябинской области.

В мэрии Озерска уточнили, что соглашение с «Маяком» было заключено 22 августа текущего года. Инициативу поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Уже на следующий день после подписания документа начались работы во дворах домов по проспекту Ленина.

По словам главы Озерска Евгения Щербакова, по новой программе будет обновлено более 117 тысяч квадратных метров асфальта и тротуарной плитки, в 137 дворах отремонтируют участки дворовых проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. За три года в эти работы планируют вложить не менее 225 млн рублей.

«Мы все знаем, что тротуары и дворы совсем не в том состоянии, которое нам хотелось бы видеть. Жителям должно быть комфортно прогуливаться: пешком, с колясками, на велосипедах. В рамках программы „Наш дом — наш двор — наш город“ мы сможем многое сделать в этом направлении», — уверен Евгений Щербаков.



Одной из главных задач программы названо создание прогулочной аллеи на проспекте Ленина. Она протянется от центральной площади до набережной озера Иртяш и парка.