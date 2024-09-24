В Озерске сорвались конструкции с фасада многоэтажки из‑за сильного ветра

Жители боятся за свою жизнь и припаркованные машины

В Озерске на улице Заозерный микрорайон на глазах жильцов рушится многоэтажка. Железные и пластиковые конструкции отваливаются от сильного ветра. По словам жителей, разрушения происходят уже не первый год, но в выходные из-за поднявшегося сильного ветра двор закидало балками и облицовкой. Кадрами поделились читатели Первого областного информагентства.

Один из жильцов многострадального дома 12 рассказал нашему корреспонденту, что фасад рушится по частям уже около трех лет, причем дом на вид новый. На кадрах с записи домофона видно, как куски оцинкованного профиля падают на тротуар. Собственники квартир, со слов Александра, обращались в администрацию и управляющую компанию. Там разрушения объясняли тем, что застройщик не укрепил конструкции, а прошлая «управляйка» не занималась их ремонтом.

«То, что происходит в эти дни, — такого не было никогда. Жители просто боятся выходить из своих подъездов на улицу. У машин сигналки срабатывают — может быть, на чью-то уже падали железки», — рассказал Александр.

В управляющей компании корреспонденту рассказали, что за ремонт фасада уже принялись. Подрядчики работают, в выходные вокруг дома натянули предупреждающие ленточки и развесили объявления с просьбой быть осторожнее. Александр подтвердил, что работы идут и падающие конструкции тоже убирают с дорог. Но, по его словам, ремонтируют центральную часть фасада, а боковые, с которых также падают куски стен, — нет.

К ситуации подключился глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Управляющей компании информация доведена оперативно. На данный момент начат ремонт фасада дома, место работ огорожено сигнальной лентой. Держу ситуацию на личном контроле, также выезжал на место», — отметил он.