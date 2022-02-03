В Озерске школы отправлены на дистант с 4 февраля

Массовые мероприятия для детей запрещено проводить даже на улице

В Озерске все школы и организации допобразования переходят на дистанционный формат работы. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщают в городском управлении образования.

«Очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования не будет с 4 по 13 февраля. Такое постановление издал главный государственный санитарный врач Озерска», — говорят в управлении.

Как именно будет организован дистант, школы решают самостоятельно.

Досуговые мероприятия для детей предписано отменить либо перенести на более поздние сроки или же тоже провести в онлайн-формате. Этот запрет распространяется даже на такие мероприятия, которые планировали проводить на открытом воздухе.

Переход на дистант, говорится в сообщении управления, связан с резким увеличением числа болеющих детей школьного возраста.

Ранее на дистант также ушли школы Снежинска.

Всего в Челябинской области 3635 классов и 68 школ закрыты на карантин по ОРВИ, еще 14 классов не учатся из‑за коронавируса.



Власти области отказались от массового закрытия школ, так как эпидситуация в территориях разная. Решение о дистанте имеют право принимать сами муниципалитеты и школы.