В Озерске школьница упала в открытый колодец

После этого в городе началась ревизия подземных коммуникаций

Накануне, 23 октября, школьница из Озерска возвращалась домой и упала в открытый коммунальный колодец. Об инциденте в личном телеграм-канале сообщил глава города Сергей Гергенрейдер.

С собой у девочки был сотовый телефон — школьница смогла позвать близких на помощь. Получил ли ребенок какие-то травмы, глава Озерска не сообщает.

«Накануне в колодце проводились работы. По каким причинам рабочие его не закрыли — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел», — пишет Сергей Гергенрейдер.

Инцидент стал поводом для массовой ревизии коммунальных колодцев в Озерске. В городе их порядка 20 тысяч, каждый колодец должны проверить специалисты.

Между тем проблема открытых колодцев волнует жителей и других территорий Челябинской области. Например, журналисты издания «Сосновская нива» делятся фотоподборкой открытых колодцев в микрорайоне Учхоз. Люди переживают, что в открытые ямы могут свалиться дети.

Если вы видите открытый колодец, сообщите об этом диспетчеру города или района. Чиновники установят владельца колодца и направят ему сообщение о проблеме.

Ранее ИА «Первое областное» писало о гибели упавшего в колодец 7-летнего мальчика в Челябинске. Также в Челябинске молодая женщина упала в открытый канализационный колодец и едва не погибла от переохлаждения.

