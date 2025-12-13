В Озерске школьников и студентов отправили на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Занятия в кружках и секциях отменили

В Озерске с 13 по 20 декабря действует карантин из-за обострения эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Школьники и студенты первых и вторых курсов колледжей будут учиться дистанционно, занятия в кружках и секциях отменены. Об этом сообщил глава города Сергей Гергенрейдер в своем телеграм-канале.

В документе, направленном на имя главы города, сообщается, что в период с 8 по 11 декабря в больницы округа обратились 904 человека. Выявлено 876 случаев ОРВИ и 28 случаев гриппа.

«Заболеваемость достигла эпидемического порога. Ситуация продолжает ухудшаться»,— сообщили в Межрегиональном управлении № 71 ФМБА России.

19 декабря состоится заседание комиссии, на котором решится вопрос возобновления учебного процесса.

Напомним, с 10 декабря во всех медицинских и социальных учреждениях Челябинской области введен карантин.