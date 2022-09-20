В Озерске появился сквер с масштабными муралами на зданиях

Проект «Сердце поселка Метлино» победил в конкурсе Фонда поддержки гражданских инициатив

В озерском поселке Метлино, где проживают четыре тысячи человек, создали место притяжения, которое объединяет изобразительное искусство, урбанистику, народные промыслы, концерты, арт-терапию и творческие конкурсы. Для жителей создали сквер, где проводят мероприятия и мастер-классы, рассказали в пресс-службе администрации города.

В 2022 году проект «Сердце поселка Метлино» победил в конкурсе Фонда поддержки гражданских инициатив, действующего при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Благоустройство сквера начали в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году жители предложили оформить стены зданий, прилегающих к скверу, муралами. Картины Александра Комарова и Игоря Казарина появились на многоэтажках, граффити создал художник Тимур Абдуллаев.

«Работы Тимура Абдуллаева создают в сквере особую праздничную обстановку и настроение. Сквер получился таким теплым и уютным, настоящим сердцем Метлино, местом притяжения жителей, где хочется проводить время», — отметила депутат Озерского городского округа Ольга Хакимова.

В сквере уже прошли тематические мастер-классы, участники которых плели из бумажной лозы, создавали кукол-обереги, расписывали пряники и рисовали граффити.

Впереди в рамках проекта для жителей проведут «Вечер под гитару», концерт «Играй, гармонь!», дискотеку для молодежи и открытый микрофон, где с творческим номером сможет выступить любой желающий.