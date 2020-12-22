В Озерске перевозчик бросил три маршрута на произвол судьбы

Причина — отказ мэрии сделать проезд выше, чем в Челябинске и вдобавок выплатить 23 миллиона компенсации

Прокуратура Озерска 22 декабря начала проверку по факту действий местного предпринимателя Инны Талалиной. Женщина, владелец транспортной компании, с 21 декабря прекратила пассажирские перевозки на трех из десяти обслуживаемых муниципальных маршрутов. В пресс-службе администрации ЗАТО Озерск сообщили, что еще в ноябре ИП Таланина просила поднять стоимость проезда до 28 рублей (на сегодня она составляет 25 рублей — вровень с маршрутными такси Челябинска). Власти не одобрили такой ход, и тогда Инна Яковлевна заявила, что с 21 декабря прекращает перевозки на маршрутах № 3, 5 и 6.



В мэрии «запретки» утверждают, что предприниматель объясняла свою просьбу снижением пассажиропотока из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и ростом затрат в зимнее время. Источник «Первого областного» информагентства уточняет: речь шла о росте цены билетов на несубсидируемых муниципальных маршрутах. Для компенсации своих издержек на маршрутах субсидируемых Инна Таланина просила дополнительно выделить ей 23 миллиона рублей. В обоих случаях получила отказ.

«Такой резкий скачок стоимости перевозок значительно сказался бы на пассажирах, наших жителях. Мы посчитали недопустимым перекладывать на плечи горожан обеспеченность конкретного коммерсанта. Это правильно даже с человеческой точки зрения», — цитируют в пресс-службе председателя местного собрания депутатов Сергея Гергенрейдера.

Как бы то ни было, 21 декабря обслуживание трех из десяти занятых ИП Таланиной маршрутов действительно было прекращено. Частично администрации удалось компенсировать этот удар по городским перевозкам, экстренно заключив договоры с двумя другими предпринимателями: они выпустили машины на маршруты № 3-а и 5-а. Однако машин у них значительно меньше: фактически речь идет только о четырех рейсах в часы пик на маршруте 3-а и двух — на 5-а. Подобрать замену «шестерке» пока не удалось. При этом карту маршрута, то есть документ, дающий право работать на перевозках, предприниматель не сдала. Так что ее действия неофициально и вовсе считают чуть ли не шантажом.

Официально же юристы мэрии утверждают, что отменять рейсы можно только в крайних случаях — при перекрытии дорог, ликвидации остановок или полном локдауне. Поэтому в прокуратуру Озерска уже поступила жалоба на предпринимателя. 22 декабря ей предстоит давать объяснения в надзорном органе.