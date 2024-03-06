В Озерске отремонтировали дорожное полотно площадью в 200 полей

В рамках нацпроектов преобразились также пляж и городской парк

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В последние годы закрытый город Озерск в Челябинской области заметно преобразился. Там обновили дороги, отремонтировали фонтан, благоустроили сквер и многое другое. Развиваются также системы здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Например, в городе впервые за 30 лет обновили дороги. Общая площадь уложенного асфальта равна 200 футбольным полям. Кроме того, новое дорожное полотно проложили до Каслей и Метлино.

Преобразился пляж у озера Иртяш. Новый чистый песок, раздевалки, зонты от солнца и игровые площадки — теперь это любимое место горожан в летнее время.

А в прогулочной зоне «Бродвей» наконец-то заработал фонтан. Долгое время он не функционировал.

Благоустроили в Озерске и сквер Броховича, и городской парк. В первом обновили клумбы и высадили цветы, а во втором провели освещение, установили скамейки и урны.

Озерск — не только красивый город, но и родина отличных специалистов, которые трудятся на градообразующем предприятии «Маяк». Сейчас оно вместе с колледжами подготавливает уникальных специалистов для ключевых направлений атомной промышленности.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о развитии другого закрытого города — Снежинска. За последние годы он также заметно преобразился благодаря нацпроектам.