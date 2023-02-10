В Челябинской области открыли «Тифло кафе» для инвалидов

Энтузиасты решают проблему досуга таких людей

Житель Озерска Константин Гоголев получил грант в размере 270 тысяч рублей из бюджета Челябинской области на покупку оборудования для «Тифло кафе». Его команда из некоммерческой организации «Клевер» собирается проводить интеллектуальные вечера отдыха для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

«Одна из проблем инвалидов — дефицит общения. Я сам — инвалид по зрению, поэтому у меня зародилась идея открыть „Тифло кафе“, чтобы люди с инвалидностью вышли из дома, пришли в кафе, где им рады, и завели новые знакомства», — говорит Константин.

Константин собрал команду, которая будет проводить интерактивные мероприятия — интеллектуальные игры и соревнования — в разных кафе Озерска. Все помощники Гоголева также имеют ограниченные возможности здоровья.

Проект уже поддержали директора озерских кафе. Кто-то даже готов принять на работу ребят из «Клевера». В будущем Константин планирует расширять географию и вывозить программы для инвалидов в другие территории области.

Проект из Озерска реализуется в рамках региональной программы «Доступная среда». Программа предполагает такие виды помощи инвалидам:

— субсидии работодателям на оплату труда инвалидов, принятых по направлению от службы занятости;

— субсидий работодателям на оплату труда наставников инвалидов, принятых по направлению от службы занятости;

— гранты инвалидам-предпринимателям из числа безработных на открытие своего дела;

— предоставление субсидий НКО на сопровождение инвалидов при трудоустройстве на новом рабочем месте.

Программу курирует Главное управление по труду и занятости населения региона.