В Озерске отказались от использования отсева на дорогах, чтобы не забивать ливневки

Вместо этого тротуары и проезжую часть будут посыпать песком

Глава Озерска Сергей Гергенрейдер решил, что в городе больше не будут использовать отсев в качестве противогололедного материала: от него много грязи. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Отныне я попросил использовать только песок. Так будет лучше и для автомобилей, и для пешеходов, и для системы ливневой канализации, которая постоянно забивается этим отсевом. Пора вернуться к истокам: в Озерске всегда посыпали дороги песком, это наша приятная особенность», — отметил он.

Также глава округа обратил внимание, что на дорогах также не будут использовать химические реагенты. С нового года изменится и порядок содержания дорог, соответственно — и работа с подрядчиками.



Напомним, состояние ливневой системы в городах области тревожит жителей и власти не только зимой, но и летом. В дождливую погоду ливневки не справляются, и в бурных потоках воды подтапливает даже автомобили.