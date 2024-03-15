В Озерске охранник получил 550 тысяч рублей за незаконное увольнение из агентства

Работодатель не заключил с мужчиной трудовой договор и обманул с зарплатой

Судебные приставы Озерска взыскали с работодателя в пользу незаконно уволенного охранника более полумиллиона рублей. В эту сумму вошла задолженность по зарплате и средний заработок за время, пока мужчина вынужденно сидел без работы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

По словам потерпевшего, летом 2021 года его приняли на работу охранником в частное предприятие. Мужчина прошел собеседование с начальником охраны и вышел на объект. Трудовой договор с ним при этом не заключался.

Спустя полтора года работодатель не допустил охранника к работе, заявив в устной форме о прекращении трудовых отношений. При этом мужчине не выплатили полагающиеся компенсации и зарплату. Охранник решил добиваться денег в суде.

«Суд установил факт трудовых отношений между истцом и охранным предприятием, обязал заключить трудовой договор и внести запись в трудовую книжку. Также суд принял решение взыскать с организации в пользу работника задолженность по заработной плате, средний заработок за время незаконного лишения возможности трудиться, недополученную заработную плату, компенсацию морального вреда. Общий размер установленных выплат составил почти 550 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Взыскивать долг пришлось озерским судебным приставам.