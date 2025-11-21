В Озерске обновили дом-музей Игоря Курчатова

Новые экспонаты появились здесь в год 80‑летия атомной промышленности страны

В Озерске в год 80-летия атомной промышленности страны Дом-музей Игоря Курчатова вновь наполнился красками и звуками.

Как и десятилетия назад, в гостиной зазвучал патефон. В буфете засияли хрусталь и фарфор. Вязаная вручную скатерть накрахмалена. Уличную суету глушат пушистые ковры. Вокруг — ни пылинки. Чистота и порядок. Во всем чувствуется заботливая женская рука. В расписных декоративных вазах, веточка к веточке, — сухоцветы, так любимые хозяйкой — женой Игоря Курчатова, Мариной Дмитриевной.

Телевизор в ожидании хозяев пока затих, но в рабочем кабинете уже разрывается телефон, фоном работает радио: «Атом должен быть мирным!» — слышен голос академика.

Домашняя библиотека семьи Курчатовых впечатляет широтой кругозора владельцев: тома научной, исторической, художественной литературы; здесь и «Капитал» Маркса, и «Атомная энергия для военных целей» Смита 1946 года; рядом Джек Лондон — близкий по духу Курчатову, и философ Достоевский, которого предпочитала его супруга.

На кухне уютно потрескивают дрова в печке: на плите томится, набирает вкус, ароматный борщ. На столе горделиво красуется начищенный самовар — вот-вот закипит.

«В юбилейный для атомной промышленности год при содействии Департамента коммуникаций Росатома мы обновили экспозицию Дома. Хотя это даже не дом, а дача Курчатовых», — комментирует перемены в Доме-музее начальник отдела коммуникаций ПО «Маяк» Надежда Жидкова.

Здесь Игорь Васильевич жил, когда пускал «Аннушку» (первый реактор). Здесь они с супругой любили отдыхать: она занималась домоводством, рукоделием, купалась в озере и всячески оберегала мужа от житейских забот. Он много работал, в редкие часы отдыха рыбачил, катался на лодке или гулял по берегу Иртяша, на котором, собственно, раньше и располагался дом.

Дом преобразился и похорошел. Практически каждая деталь новой экспозиции — современница академика. Домашнюю библиотеку Курчатовых пополнили раритетными изданиями, интерьер дома — новыми экспонатами, отражающими атмосферу эпохи. Так появился и «ожил» патефон: коллекции пластинок советских песен и классической музыки позавидует любой меломан. Не молчит и телевизор с подборкой ретрофильмов.

Продумана каждая мелочь: на столе у научного руководителя Атомного проекта — бутылка «Боржоми» 1949 года, на туалетном столике Марины Дмитриевны — флакончик с популярными в Советском Союзе духами «Красная Москва». В витринах — раритетные экспонаты, свидетели эпохи: наручные часы «Победа» 1949 года выпуска, спички, мундштуки из янтаря.

Как отмечают экскурсоводы «Маяка», в итоге удалось сделать невозможное: сохранить историю живой.

«Вместе с коллегами из управления музейной деятельности Центра коммуникаций нам удалось так гармонично встроить электронику, что она не столько осовременила экспозицию, сколько ее оживила. В музее зазвучали радио и телевизор, а в зале для заседаний появился проектор, который позволит сделать еще интереснее экскурсии, интерактивные проекты типа „Ночи музеев“, иммерсивные спектакли. Отдельно хотелось бы поблагодарить коллективы приборно-механического завода и ремонтно-строительного управления „Маяка“. Мы старались сохранить атмосферу быта легендарного ученого, воссоздать эпоху с „эффектом присутствия“ людей, работавших над Атомным проектом СССР», — рассказывает Надежда Жидкова.

Первыми посетителями обновленной экспозиции Дома-музея И. В. Курчатова стали актеры озерского театра «Наш дом». И это неслучайно: театр провел большие гастроли — актеры представили свой обновленный спектакль «Курчатов» в Балаково, Заречном, Обнинске и Электростали.

Как пояснил художественный руководитель театра «Наш дом» Вохобжон Азимов, в юбилейный год было решено восстановить в репертуаре постановку «Пока есть музыка и память» (второе название — «Курчатов»).

«Эта пьеса посвящена наследию великого академика и тому, что он создал в команде со своими единомышленниками», — отметил Вохобжон Азимов.

Текст: Марина Юрьева