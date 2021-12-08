В Озерске назначили нового прокурора

Сергея Волкова переведут на должность из Кыштыма

В Озерске назначили нового городского прокурора. Им стал старший советник юстиции Сергей Волков. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Сергей Волков служит в органах прокуратуры более 23 лет, с 2017 года был прокурором Кыштыма.

Новая должность Волкова объясняется традиционной ротацией глав надзорных органов. Бывший прокурор Озерска Алексей Вахрушев сейчас занял ту же должность в Тракторозаводском районе Челябинска, а новый руководитель в Кыштыме пока не назначен.

Сергей Волков будет занимать должность следующие 5 лет.