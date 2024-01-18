Жители Озерска жалуются в социальных сетях на то, что в их квартирах на улицах Гайдара и 8 Марта очень холодно. Батареи плохо держат температуру, и термометр показывает +17…+19 градусов. В Центре управления регионом сообщили, что коммунальщики должны проверить каждый проблемный дом.

«В Озерске продолжается проблема с отоплением в квартирах, температура достигает 14—16 градусов. Это невыносимо, никому нет дела до происходящего! Ситуация повторяется второй год подряд, в прошлом году неоднократно были обращения в управляющую компанию», — пишет в группе во «ВКонтакте» Татьяна Дроздова.
Теплоснабжающая организация вместе с управляющими компаниями в течение недели проверит каждый проблемный дом и отрегулирует внутридомовые системы.

Кроме того, администрация города создала специальный штаб, в который вошли представители прокуратуры и Следственного комитета.