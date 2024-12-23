В Озерске и Копейске изъяли более тысячи единиц опасной пиротехники

Нарушителей привлекли к ответственности

В Челябинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника»: полицейские проверяют точки продаж фейерверков на нарушения. В ходе последних проверок нарушители обнаружились в Копейске и Озерске, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Копейске правоохранители изъяли более тысячи единиц опасной пиротехники и составили протокол о ее продаже без лицензии. В Озерске полицейские провели 15 проверок и выявили факт продажи фейерверков несовершеннолетнему. Продавца привлекли к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ.

«Сотрудники полиции напоминают, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение применять фейерверки в соответствии с инструкцией приводят к тяжким последствиям»,— напомнили в полицейском главке.

В рамках профилактического мероприятия правоохранители также проводят беседы с местными жителями. Кроме того, они будут патрулировать места, отведенные для запуска салюта.

Проверки продлятся до 13 января.

Ранее более 3,5 тысячи опасных фейерверков полицейские изъяли в Кыштыме и Копейске.