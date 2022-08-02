В Озерске дерево оборвало провода и упало на тротуар

В мэрии заявили, что ситуация находится под контролем

В озерском поселке Татыш Челябинской области ночью на тротуар упало дерево, оборвав провода. Об этом в соцсетях написало несколько жителей.



«На земле провода, а рядом дети! Ладно, хоть не убило никого…» — написал местный житель и приложил фотографии.

Дерево, которое, судя по фото, выше стоящего рядом двухэтажного дома, вырвало с корнями. Ствол упал в метре от одной пешеходной дорожки, перегородив собой другую.







В комментариях к записям озерчане поделились, что в последнее время падение деревьев в городе, к сожалению, не редкость.



«На меня с лялькой в воскресенье упала яблоня. Чудом я еще не успела достать малыша из машины. Даже страшно думать, что могло бы быть», — написала Ольга Соломонова.

В озерской администрации заверили, что ситуация находится под контролем, но одномоментно решить проблему не получается.



«По мере возможности аварийные и ветхие деревья обследуются, и принимается решение об их утилизации, но процесс этот занимает много времени», — сообщили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе поваленные деревья повредили припаркованные машины в Чебаркульском районе. Туристы, отдыхающие в санаториях и на базах отдыха вокруг озера Еловое, стали свидетелями настоящего шторма.

