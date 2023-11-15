В Озерске бойцы Росгвардии помогли потерявшемуся псу вернуться к хозяину

«Заслуженный военный пенсионер» Джой убежал с нового места жительства и заблудился

Росгвардейцы в челябинском Озерске помогли своему четвероногому ветерану: пес, много лет отслуживший в одном из подразделений ведомства, убежал со своего нового места жительства и потерялся.

Как рассказали в пресс-центре Росгвардии, к военнослужащим озерского ордена Красной Звезды соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа войск национальной гвардии обратились зоозащитники — около недели назад в приют фонда помощи животным «Преданное сердце» с городских улиц привезли собаку породы малинуа.

«Офицеры кинологической службы Уральского округа Росгвардии оперативно вышли на своих коллег из ЗАТО и выяснили, что пес по кличке Джой — „заслуженный военный пенсионер“, после многолетнего выполнения задач в одном из подразделений ведомства, был пристроен и проживал у сторожа в коллективном саду, а недавно выбежал с вверенной ему территории и потерялся», — рассказали Первому областному информагентству в ведомстве.

Совместными усилиями был найден хозяин потеряшки, и теперь Джой уже снова дома.