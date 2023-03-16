В Озерске администрация выплатит 30 тысяч рублей пострадавшей от укуса собаки школьнице

На девочку напало бездомное животное

Администрация Озерска выплатит 30 тысяч рублей 14-летней девочке, которую покусала собака. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел осенью 2022 года в поселке Новогорном. На 14-летнюю девочку напала собака, несколько раз укусив за ногу.

Установлено, что за отлов бездомных животных отвечает управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.

Решением суда с управления взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подписал приказ, который утверждает порядок «предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Челябинской области».

Так, при обращении с животными, у которых нет владельцев, не допускается их провоцировать на агрессию, укрывать их от органов, которые отвечают за эту сферу. Также нельзя оборудовать места для содержания уличных животных, если это не является специальным приютом.

Ранее в Троицке началась доследственная проверка по факту нападения бродячих собак на ребенка в поселке ГРЭС.