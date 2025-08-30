В Озерске 8-летний мальчик выполнил 60 отжиманий на семейном фестивале

Тысячи гостей собрались на празднике «Челябинская область — большая семья»

Сегодня, 30 августа, фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Озерска. Популярностью среди жителей пользовались все площадки: озерчане участвовали в мастер-классах, проверяли здоровье, выполняли нормы ГТО и решали свои проблемы, сообщили организаторы.

Гостей праздника поприветствовали глава города Сергей Гергенрейдер и председатель собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Мэр отметил, что здесь каждый найдет себе занятие по душе и отлично проведет время.

«Многие любят говорить, что в Озерске скучно и у него нет будущего, но все это неправда! У Озерска есть мы с вами и огромные планы на будущее. Если мы вместе, то все у нас получится!»— подхватил Андрей Кузнеченков.

На фестивале уж точно было нескучно: озерчан учили создавать закладки и 3D-наклейки — мастер-класс провели впервые. Также можно было создать уникальный шопер, расписав его. Не менее популярен среди молодежи был квиз на знание родного края.

Все желающие могли научиться рисовать — мастер-класс провела местная художественная школа. Она же устроила выставку работ учащихся.

Как обычно, много людей собралось на площадке Минспорта. Дети и подростки активно выполняли нормы ГТО. 12-летнему мальчику удалось выполнить 75 отжиманий, 8-летнему — 60. Рекорды!

С азартом озерчане поднимали гири. Даже глава города Сергей Гергенрейдер не устоял и взялся за снаряд, выполнив 25 повторений. Рекорд в этом поставил 17-летний парень, выполнив 48 повторений.

Разные обращения, в том числе по организации партнерских родов, поступали в Минсоц. А на площадке Минздрава спросом пользовались абсолютно все врачи. Дерматолог выявил одно подозрение на рак. Пациента проинформировали, что делать дальше.

На фестивале также прошла ярмарка вакансий, на которой присутствовали представители нескольких предприятий. Студентов и пожилых людей специалисты консультировали по вопросам составления резюме.

После прохождения гостями профориентационных тестов стало ясно, что детей интересуют медицинские профессии. А для одной из девочек профессия мечты — семья.

В приемную поступали просьбы установить больше фонарей. Также местные просят, чтобы общественный транспорт ходил чаще.

Фестиваль продлится до 6 сентября и завершится в Челябинске, предварительно посетив Карабаш и Аргаяш.