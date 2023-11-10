На Южном Урале продолжается зарыбление водоемов. Так, в озеро Смолино — памятник природы Челябинской области — по инициативе одного из заводов города выпустили 60 тыс. мальков толстолобика и белого амура.
«Это, безусловно, благоприятно скажется на экологическом состоянии озера Смолино, ведь, как известно, и толстолобик, и белый амур — рыбы-санитары, которые будут чистить водоем», — отметил директор ГБУ «ООПТ Челябинской области» Игорь Булатов.
Проводя зарыбление водоемов, промпредприятия частично компенсируют ущерб, причиняемый окружающей среде, добавил он.