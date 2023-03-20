В Озерске предложили переименовать микрорайон из‑за затопленной дороги

Власти пообещали решить проблему прочисткой ливневки

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С началом таяния снега многие дороги в Челябинской области оказались под водой. Однако рекордный размах это явление приобрело в Озерске, где лужа, затопившая дорогу в микрорайоне Заозерном, приобрела размеры небольшого водоема. Из-за этого в местных пабликах даже предложили переименовать Заозерный в Новоозерный.

В комментариях к опубликованному в соцсетях видео жители города утверждают, что огромные лужи на этом участке дороги — постоянное явление.

«Семь лет живу в „пятнашке“. Лужа эта всегда весной, осенью, ну и летом после хороших дождей», — написала в комментариях Татьяна Хисматулина.

«Из года в год это озеро появляется, как после обильных осадков, так и в результате таяния снега», — подтвердила Марина Васина.

В ответ на просьбу о комментарии в администрации Озерска корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что со сходом снега на этом участке дороги прочистят ливневую канализацию. Также после 15 апреля здесь планируется ямочный ремонт горячим асфальтом, что, по мнению властей, улучшит ситуацию.