В озере Малый Кисегач произошел массовый мор рыбы

Причиной этого эксперты называют обмеление водоема

Берега озера Малый Кисегач усеяны мертвой рыбой. Об этом ИА «Первое областное» сообщили сегодня, 6 мая, местные жители. Специалисты рыбоохраны пояснили, что рыба погибла по естественным причинам и опасности для людей нет.

По словам дачницы СНТ «Мечта» Оксаны Грищук, в Малом Кисегаче этой весной погибли тысячи рыб, чего не было в прошлом году.

«У озера есть арендаторы, они зимой делали лунки, поэтому рыба не должна была задохнуться», — уверена Оксана.

Тем не менее в Челябинском отделе Нижнеобского территориального управления «Росрыболовства» корреспонденту ИА «Первое областное» сказали, что причина мора — как раз в недостатке кислорода в воде. По словам начальника отдела Владимира Борисова, дефицит вызван длящимся уже не первый год обмелением южноуральских водоемов из-за малого количества осадков. Борисов уточнил, что 26 апреля на Малый Кисегач выезжала лаборатория, которая подтвердила выводы специалистов рыбоохраны.

«Так что опасности для людей озеро не представляет. Вопрос в другом: кто должен убрать мертвую рыбу, которая разлагается и доставляет людям неудобства? Если на озере есть рыбоводный участок, то тогда это должен сделать рыбовод. Если участка нет, это обязанность муниципалитета», — подчеркнул Владимир Борисов.

Он также добавил, что массовой гибели рыбы нужно ожидать нынешней весной на многих озерах Челябинской области. На глубоких — в меньшей степени, на мелких — в большей. Ранее ИА «Первое областное» уже публиковало такой прогноз.