В озере магнитогорского «Притяжения» поселились японские карпы

Городской курорт пополняется новыми достопримечательностями



Круглогодичный городской курорт «Притяжение» продолжает развиваться. Напомним, 16 июля там побывали президент России Владимир Путин в сопровождении губернатора Алексея Текслера. В числе прочих достопримечательностей они осмотрели самый большой в мире светомузыкальный фонтан.

На днях в озеро курорта «Притяжение» выпустили карпов кои, также известных как парчовые карпы.

«В нашем водоеме теперь обитает семь прекрасных рыбок, среди которых одна самка ожидает пополнения в семействе», — делится новостями пресс-служба курорта.

Карпы кои — это декоративная разновидность обыкновенного карпа, выведенная в Японии с XVII века, известная своим разнообразием расцветок и узоров. Они могут достигать длины от 45 до 100 см и жить более 30 лет при правильном содержании.

Карпы кои ценятся за красоту и символику. Считается, что они приносят удачу и гармонию. Их содержат в декоративных прудах и аквариумах, уделяя особое внимание качеству воды и условиям жизни, что позволяет рыбе достигать больших размеров и долгой жизни.

Напомним, что парк площадью 400 гектаров открыт для посетителей в течение всего года. Он включает в себя образовательные, музейные, общественные и спортивные комплексы, а также гостиничные услуги. В парке работают рестораны, имеются детские площадки, озеро с пляжной зоной, набережная и бульвары для прогулок.

Реализация проекта запланирована на период с 2020 по 2027 год. Первая очередь парка была открыта в 2022 году, и с тех пор курорт посетили более 6 миллионов человек.