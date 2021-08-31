В отпуск — по прививке: куда без карантина пустят туристов, вакцинированных Спутником V?

Еще в ряд стран можно по-прежнему попасть, сделав перед вылетом ПЦР-тест

В сентябре на многих зарубежных курортах наступает «бархатный сезон». В это время туристов уже становиться меньше, а жара спадает, как и цена на путевки. Самое время вспомнить, куда российские туристы, поставившие прививку Спутник V, могут отправиться на отдых без ограничений — карантина и ПЦР-тестов.

Пандемия значительно изменила передвижения путешественников по миру — с рядом стран авиасообщение до сих пор не восстановлено, где-то необходимо пересидеть на карантине или дополнительно сдавать ПЦП-анализы. Впрочем, ряд стран все же готов встретить российских туристов, вакцинированных от коронавируса.

Например, туристы, привитые Спутником V, без ограничений могут посетить страны бывшего Советского Союза, популярные у туристов. Российские вакцины признают Эстония, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. Правда, для поездки в Азербайджан и Грузию придется в течение 72 часов до вылета сдать еще и ПЦР-тест.





Спутник V признают Турция, Болгария, Кипр и Египет, которые разрешают въезд без дополнительных тестов через 14 дней после введения человеку второго компонента препарата. У туриста с собой должен быть документ о пройденной вакцинации — обязательно на английском языке. К слову, прямые рейсы из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустили с 30 августа.

Черногория разрешает полностью привитым гражданам приехать в страну уже через семь дней после второй прививки. Венгрия отменила ограничения для туристов, привитых не только Спутником V и другими российскими вакцинами.

Кипр этим летом ужесточил правила въезда и пребывания в стране — российским туристам потребуется сдать несколько ПЦР-тестов — до прилета и после пересечения границы. Но от дополнительных анализов освободили иностранцев, привитых, в том числе Спутником V.

Любопытная ситуация с португальским курортом Мадейра. На материковую часть въехать даже вакцинированным туристам нельзя, на остров — добро пожаловать. Привитые россияне, желающие посетить Мадейру, освобождены от сдачи ПЦР-тестов.

В Тунисе привитых туристов пустят в страну, но все равно дополнительно попросят провериться на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста должен быть не более 72 часов с момента въезда в государство. Попасть на Шри-Ланку тоже можно с ПЦР-тестом и только вакцинированным туристам, в том числе — российской вакциной Спутник V. Обязательное тестирование туристов, привитых любой вакциной, ввели Хорватия, Греция и Марокко.

С 1 сентября вакцинированные россияне смогут приезжать без карантина и в Таиланд — в рамках программ Phuket Sandbox и Samui Plus. На Пхукете туристы должны будут находиться на территории своего отеля примерно в течение дня после прибытия. Это необходимо для получения результатов ПЦР-теста, который необходимо будет пройти в аэропорту Таиланда.

Путешественники, прибывающие на Самуи, должны будут провести в отеле первые три дня. При этом речь не идет исключительно о номере, в карантинные дни можно пользоваться всей инфраструктурой отеля.

Где-то для туристов условия въезда прямо скажем демократичные. В ряд стран и вовсе не потребуется ни наличие поставленной прививки, ни сдача ПЦР-тестов: это Абхазия, Албания, Северная Македония, Доминикана и Мексика.