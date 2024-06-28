В отдельных школах Челябинска уже закончились места для будущих первоклассников

На этой неделе подходит к концу первая волна набора

На этой неделе в школах Челябинска завершается первая волна набора в первые классы детей «по прописке» и льготников. А уже 5 июля стартует вторая волна — школы начнут принимать заявления от всех желающих на оставшиеся места. Мы узнали, в каких челябинских школах еще есть места для зачисления.

При подготовке этого материала мы обзвонили несколько престижных школ, куда обычно стремятся попасть не «по прописке», а также школы с общегородским набором. Вот что из этого получилось.

Челябинская гимназия № 1 в этом году открыла для набора 90 мест в первых классах. По словам директора заведения, все они уже заняты и второго этапа набора не будет.

Такая же ситуация в челябинском лицее № 11, где уже приняты на обучение 75 человек. Школа уже закрыла прием в первые классы.

В челябинской гимназии № 93 планируют набрать в первые классы 116 ребят. Свободные места еще есть, школа готова принимать детей, не относящихся к ней «по прописке».

Свободные места есть также в челябинской гимназии № 48 имени Островского и в гимназии № 80.

Проверить наличие свободных мест в школе можно на сайте учебного заведения или в администрации школы.

Если вы собираетесь поступать в школу, к которой относитесь «по прописке», но не успели подать заявление до 30 июня, ваше заявление будут рассматривать на общих основаниях для поступающих во время второй волны зачисления.

Если мест в вашей школе уже не будет, вам найдут школу, где они есть. В поисках поможет районный комитет по делам образования.

На данный момент школы Челябинской области получили 34 тысячи заявлений от будущих первоклассников — это примерно 76% от запланированного набора детей.

Автор: Анжела Кабатчикова