В отдельных районах Челябинской области сохранятся ливни 9 августа

В Челябинске день выдастся спокойным

Сегодня, 9 августа, в Челябинской области местами пройдут дожди. На крайнем западе и местами на юге синоптики обещают ливни. Температура воздуха по области в среднем составит +20°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около +22°C. Переменная облачность, без дождя. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается 17°C тепла. Пасмурно. Утром возможен умеренный дождь. Ветер юго-восточный, слабый.

Температура в Миассе достигнет +19°C. Облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

Жителям Златоуста достанутся пасмурная погода и +17°C. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

В Сатке тоже +17°C, но дождливо. Ветер южный, слабый.

Столбики термометров в Бредах зафиксируются на +20°C. Утром пройдет небольшой дождь.

Воздух в Верхнем Уфалее прогреется до +19°C. Без осадков. Ветер слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +19 до +24°C. Переменная облачность, локально ожидаются кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду.